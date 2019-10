Võsu keskosa otsib uut arhitektuurilahendust

Võsu keskseks liikumis- ja kohtumispaigaks on asulat läbiv Mere tänav, mis on ainus aleviku eri piirkondi ühendav sõidutee, mida läbitakse ka Lahemaa teistesse piirkondadesse sõites.

"Seetõttu on suvine liikluskoormus suur ning tänavaruum autokeskne. Mere tänava kaks fookuspunkti – Võsu keskus ja rannaklubi hoone koos haljasalaga – vajavad aleviku tulevikku silmas pidades ruumilist ümbermõtestamist," selgitas Haljala vallavanem Ivar Lilleberg.

"Arhitektuurivõistluse käigus on oluline leida tasakaal populaarsust koguva suvituskeskuse ja meeldiva kvaliteetse elukeskkonna vahel ning pakkuda Võsu keskosale selgelt tajutavat terviklikku ideelahendust, mis loob hästi toimiva sidusa linnaruumi. Tulemuseks peab välja kujunema loomult kõiki kaasav, meeldiv, hästi funktsioneeriv ja mitmekesine avalik ruum, mis ühendab aleviku erinevad osad tervikuks, arvestab Võsu elanike arvu hooajalist dünaamikat ning toetab väikese ja rahuliku suvituskoha kuvandit," kõneles "Hea avalik ruum" programmijuht Kalle Vellevoog.

Haljala valla arengukava järgi on Võsu alevikust 2030. aastaks välja kujunenud omanäoline ja hubane puhke- ja turismikuurort. Lisaks rikkalikule kultuuripärandile, kvaliteetsele elukeskkonnale ja soodsale ettevõtluskeskkonnale on Võsul kümne aasta pärast välja kujunenud ka korrastatud ja kaasaegne väikekuurordile omane taristu. Arengukava järgi peaksid Võsul tekkima kaasajastatud avalik rand erivajadustega inimestele mõeldud supluskohaga, tervise- ja spaateenuseid pakkuvaid ettevõtted, vabaõhulava, kaasaegne rannaklubi, talutoodete turg, turismiinfopunkt, jalgrattarajad ja parklad.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11. detsember. Võistluse auhinnafond on 25000 eurot.

"Hea avalik ruum” programmi raames valminud ja valmivad linnakeskused ja peatänavad on kingitus Eestile 100. aastapäeva puhul, mille eesmärk on mõtestada Eesti avalikku ruumi ning viia see uuele tasemele. "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi käigus viiakse 2019. aastal läbi neli arhitektuurivõistlust Tapa, Võsu, Paide ja Lihula linnakeskuste uuendamiseks.