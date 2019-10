Tudu raamatukogu kolis rahvamajast koolimajja

Koolimajas kohandati raamatukogu ruumideks kaks klassiruumi esimesel korrusel. "Lugejaid on aastatega vähemaks jäänud ja kogu ei ole ka suur, nii et mahtusime ilusti ära," ütles raamatukogu juhataja Katrin Kastemäe.

Hoolimata sellest, et raamatukogu vajas avamise eel veel pisut sättimist, käidi juba raamatuid laenutamas. Raamatukogu on ka uues kohas avatud igal tööpäeval kell 10–17. Sealse fondi suurus on 5500 teavikut, lugejaid on 65.