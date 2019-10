Pandivere Pansion OÜ ja selle juhid jäid hooletuses süüdi

Riigikohus rõhutas otsuses, et hooldekodu pidaja üldine hoolsuskohustus on ulatuslikum tavapärasest üldinimlikust hoolsuskohustusest.

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis kaebused rahuldamata. Ringkonnakohus leidis riigikohtu hinnangul õigustatult, et kannatanu seisund oli igale objektiivsele kõrvaltvaatajale äärmuslik ja ohtlik, ent kannatanu olukorrast teadlikud süüdistatavad sellele ei reageerinud. Kriminaalkolleegium selgitas, et inimese hooldamise faktiliselt enda kanda võtnud hooldekodu juhatuse liikmel oli kohustus hoida selle inimese elu ja tervist.

Nõustudes küll süüküsimuse senise lahendamise lõpptulemusega, rõhutas riigikohus, et hooldekodu pidaja puhul on kohatu arutleda vaid selle üle, millised olid tema kui äriühingu juhi kohustused. Riigikohtu sõnul ei tulene hooldekodu pidaja vastutus vaid asjaolust, et ta on hooldekodu juhatuse liige. Tema süü seisneb ennekõike kõigile inimestele omistatava üldinimliku hoolsuskohustuse rikkumises. Sellise hoolsuskohustuse aluseks on eeskätt moraalinormid ja tavad.