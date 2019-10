Coopi võrkpallikarikas jäeti Rakveresse

“Nende mängude põhjal väga suuri järeldusi veel teha ei saa, aga kindlasti on meil praegu emotsiooni ja tahtmist teistest rohkem,” märkis treener. “Hea meel on selle üle, et meil on meeskonnas kaksteist võrdset meest ja igale kohale mitu mängijat. Tänulikud oleme mõistagi ka toetajatele, tänu kellele saime kodusaalis sellise turniiri korraldada.”