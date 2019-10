Päästjad õppisid eri päästetööde elemente

Õppusel prooviti päästekapuutsi kasutamist. Sakkos selgitas, et päästekapuuts on nagu sukk, mis kannatanule pähe tõmmatakse. Päästekapuuts on ühendatud päästja hapnikuaparaadiga ja see võimaldab inimesi suitsu täis ruumidest välja tuua. Sakkos tõi näite, et 1. oktoobril toodi Kohtla-Järvel päästekapuutsi abil põlevast hoonest välja 14 inimest. Nad ise olid küll ruumis, kus suitsu ei olnud, kuid väljapääsuteed olid suitsu täis. Sakkos viitas tänapäevastele keemiat täis ehitusmaterjalidele, mille põlemisel tekib mürgine suits. Tema sõnul on olnud juhuseid, kus inimene on arvanud, et pääseb suitsusest hoonest välja, kuid paraku on see suits nii mürgine, et katse on lõppenud traagiliselt.