Kuri käsi süütas uksemati

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist ütles, et info juhtumist jõudis politseile väga operatiivselt eeskätt tänu sellele, et selles majas on paigaldatud andur Nublu. "Kõige väiksema tulekahju korral annab andur signaali turvaettevõttele, kes reageerib operatiivselt sündmusele, kaasates koostööpartnereid, kelle hulgas on ka politsei," selgitas Rist. "Väga väärt asi," lisas ta.