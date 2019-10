Keldri puhastamisel leiti kärbiku riismed

1. oktoobril algas kuu aega vältav kampaania, mille eesmärk on teavitada inimesi relvade omamisega seotud kohustustest, vähendada registreerimata relvade hulka ja muuta nii ühiskond turvalisemaks. On kuu, mil inimesed saavad karistust pelgamata loovutada tulirelvi, nende osi, lõhkeainet või laskemoona. Mõned esemed on laekunud ka Rakvere politseijaoskonda.