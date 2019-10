Filmi keskmes on noor tütarlaps, kes on uueks õppeaastaks kolinud linnast maale ning püüab kohaneda siinse elu ja inimestega. Inimsuhete keerukus ja muutunud keskkond seavad ta katsumuste ette, mis panevad ta avastama eelkõige iseennast ning kaasõpilasi. Peategelane Eliise on ise öelnud, et mõni raske katsumus on hoopis parim võimalus viia täide oma unistused.