Meedialiit uurib kojukande hinnatõusu

Meedialiidu sõnul ei pruugi plaanitud hinnatõus olla kooskõlas konkurentsiseaduse ja postiseadusega. “Uurides Eesti Postilt hinnatõusu põhjuseid, vastas Eesti Post, et nende tegevuspõhist kulumudelit kontrollib konkurentsiamet,” põhjendas Raudsaar pöördumist konkurentsiameti poole. Eesti Posti kaubamärki kasutav Omniva teatas esmaspäeval, et tõstab perioodika kojukande teenuse hindu tulevast aastast 11,1 protsenti, meediaettevõtted on varem teatanud, et hinnatõus on liiga suur.