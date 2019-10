Kolumn: kolumnist

Tellijale

Kas keegi mäletab veel seda lugu, kuidas tšuktši läks kirjandust õppima? Moskvas küsiti tšuktši käest, et kas Turgenevit oled lugenud? Ei ole. Aga Tolstoid? Dostojevskit? Ja tšuktši vihastas: tšuktši ei taha lugejaks! Tšuktši tahab kirjanikuks! Mina endale sellist asja ei soovinud. Innustust lisas ka kooli lõpukirjandi proovikirjand. Mis oli üle nelja klassi ainukene viis! Ja loeti kõigile ette. Plagiaator Rainer Vakra väitis telekas, et keegi ei mäleta oma kahekümne aasta taguse kirjandi teemat. Mina mäletan. “Kõrbet ilustab see, et ta peidab endas kaevu”. Lõpukirjand oli puhas kaks. “Nõukogude rahvaste suures sõbralikus peres ühise eesmärgi poole”. Kirjutasin rahust. Et eesmärk. Ja oli teemast mööda.