Aasta ettevõte on Estonian Cell

"Tänavune aasta välisinvestor ja aasta ettevõte on toonud Eesti majandusse üle 200 miljoni euro välisinvesteeringuid. Just sellised välisinvesteeringud aitavad tuua Eestisse uusi teadmisi, luua uusi töökohti ning tõsta Eesti inimeste palku," ütles EASi juhatuse liige Sigrid Harjo ning lisas, et kõiki võitjaid iseloomustab ambitsioonikus ja suunatus ekspordile, mis on meie majanduse arengu aluseks.

"Ettevõtlikel inimestel on hindamatu roll ühiskonna heaolu kasvatamisel ning nende tehtavate pingutuste tunnustamine on väga tähtis. Ettevõtlusauhindu anname igal aastal ainult väikesele osale Eesti ettevõtjatest, kuid sellega väljendame oma lugupidamist kõikide ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste suhtes," sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning lisas, et vaadates läbilõiget võitjatest on selge, et edu saavutamiseks on tähtis olla konkurentsivõimeline ka väljaspool Eestit.