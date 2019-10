Tapa Kultuurikojas on nüüd iga uus ruutsentimeeter kasutusvalmis

"Oleme õnnelikumad kui kunagi varem," kinnitas Tapa Kultuurikoja direktor Heili Pihlak. Tapa vallavanem Riho Tell nentis oma kõnes, et vallas on kultuuriga kõik väga hästi, tuues paralleeli Saksamaa sõpruslinn Preetziga, kus kultuurikeskus sellisel kujul puudub.

Tapa vallavolikogu eesimees Maksim Butšenkov märkis oma kõnes, et Eestis on praegu õhus palju vaenu, olgu siis teemaks migrandid või koolikiusamine. "Kultuurikodade roll on ennetustöö kaudu neid probleeme lahendada," leidis ta. "Kultuursete inimeste arv Tapa vallas peab kasvama."

Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees Reigo Tamm rääkis, et nooruses oli kultuurikoda talle teiseks koduks ning maja renoveerimist on ta oodatud kogu elu. Tamm pani kokkutulnutele südamele, et kultuurikoja külastamist ei unustataks pärast esimest uudistamist.