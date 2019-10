Vabatahtlikud korjavad Rakvere tänavatelt regulaarselt prügi

Üle aasta koos käinud tuumik on otsustanud praegu teha prügikorjamiskäike üle pühapäeva, algusega kell 11. Alguspunkt valitakse iga kord erinev ning sellest antakse teada Facebooki grupis Plogging Rakvere, kus on hetkel 79 liiget.

Tänasel ploggingu-tiirul osales kolm inimest ja saagiks oli kolm kotti prügi ehk umbes 200 liitrit prahti, millest enamiku moodustasid maha visatud pakendid. "200 liitrit prügi on nüüd linnas ikkagi vähem ning endal hea tunne, et oled midagi saanud teha," märkis Marika Kundla. "Tegelikult on nii, et kui igaühel on üks kott, kuhu prügi korjata, siis tiiru lõpuks see ka alati täis saab. Mida rohkem inimesi prügi korjab, seda rohkem seda linnaruumist ära saame."