Kadrina vabatahtlik päästja pälvis Päästeliidult medali

2016. aasta algusest vabatahtliku päästja sertifikaadi välja teeninud kadrinlane tõdes, et autasu tuli talle kui välk selgest taevast. “Poisid naersid, et see oli esimene kord, kui mina ka sõnatuks jäin,” selgitas Nagel. “Jäin küll, jah,” jätkas ta ning lisas, et tegelikult on ta alles vähe jõudnud vabatahtlikuna korda saata.