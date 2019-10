Tapa kultuurikoda on nüüd seestpoolt heledam ja avaram

Tellijale

“Oleme õnnelikumad kui kunagi varem,” ütles Tapa kultuurikoja direktor Heili Pihlak hoone avamisel. Tapa vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov märkis oma kõnes, et Eestis on praegu õhus palju vaenu, olgu siis teemaks migrandid või koolikiusamine. “Kultuurikodade roll on ennetustöö kaudu neid probleeme lahendada,” lausus ta. “Kultuursete inimeste arv Tapa vallas peab kasvama.”