Vastukaja: võit kohtuvaidluses EKRE-ga

Kohtulugu sai alguse 2013. aastal. EKRE pöördus Harju maakohtu poole sooviga saada tagasi erakonda Eestimaa Rahvaliit tutvustavate videomaterjalide tootmiseks 2010. aastal tehtud kulutused. Seda nõuet on arutanud Harju maakohus ja Tallinna ringkonnakohus. Mõlemad kohtuinstantsid jõudsid järeldusele, et EKRE hagi Juhan Aare vastu on täiesti alusetu. Harju maakohtu ja Tallinna ringkonnakohtu õigeksmõistvas otsuses kirjutatakse, et tunnistajate ütlused ning kostja Juhan Aare ja kunagise rahvaliitlase ning riigikogu endise liikme Arno Silla vande all antud seletused tõendavad – rahvaliidu juhatus nõustus videomaterjalide tootmisega ja see vastas ka erakonna huvile ja tahtele.