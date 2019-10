Tellijale

Ei ole selgi aastal lood teisiti. Enamgi veel: korvpallivõistlus, noorte robootikute kokkutulek, õhtune meelelahutus ja Kadrina tutvustamine hea kodukohana on kokku saanud suuremaks CADrinaks kui kunagi varem. Kuhu me oleme jõudnud ja kuhu veel minna, et olla 22. novembriks üdini valmis?

On toimunud arvukaid koosolekuid nii töörühmades kui ka kogu CADrina meeskonnaga. Kõik võtmetegelased on ammu teada ja suuremad plaanid küpsed. Kosmeetilised pisiasjad selguvad nagu suurte projektide puhul ikka alles viimasel hetkel. Kuid kes see neist hoolib – üldplaaniga on vaja kursis olla.