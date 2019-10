See räpane raha

Tellijale

Öeldakse, et raha on must. Uuringud kinnitavad, et ühel rahatähel on keskmiselt rohkem baktereid ja mikroobe kui näiteks kasutatud WC-paberil. 94 protsenti rahatähtedest kannab kaasas mikroobe ja baktereid, mis võivad teha terve inimese haigeks. Seitsmelt protsendilt rahatähtedelt on leitud baktereid, mis võivad põhjustada tervele inimesele väga raskeid haigusi.