Teatrifestivali tuuled puhuvad Rakvere rahvusvaheliseks

Kes on Jabloko?

Teatri Jabloko lavastus "Mamki". FOTO: Picasa

Harrastusteater Jabloko alustas Rakveres tegevust 1993. aastal. Trupis oli 30 eri vanuses inimest, käidi festivalidel. Praegu on põhitrupis viis täiskasvanut, lavastustes osalevad ka mõned lapsed. Trupi juhendaja Olga Zhulai: “Lastel on koolis praegu keeruline, nii et las nad õpivad – ja nad õpivad hästi! –, aga kui jõuavad, teevad ka teatris kaasa.” Käidud on festivalidel Saaremaal, Valkas ja Valgas. Rahvusvaheliselt festivalilt Berliinist naasis Jabloko grand prix’ga. Hiljuti anti neli etendust Tallinnas Vene Teatris. Tulekul on järjekordne sõit Moskvasse.