Programmi, mis kannab nime “Sisemine kindlus”, ei pakuta Lääne-Virumaal esimest korda – prokuratuuri suunamisel on valdavalt lähisuhtevägivalla poolest silma jäänud meestele varem toimunud kaks koolitust. Nüüd alustab sotsiaalkindlustusameti tellimusel tööd uus grupp.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Elle Karm, kes on vägivaldseid mehi ka varem “Sisemise kindluse” programmi suunanud, on näinud positiivseid tulemusi, kuigi mõned mehed on ka grupist välja langenud või selle kestmise ajal vangi läinud.