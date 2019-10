President kutsus Áderi, Niinistö ja Putini Tartusse

Kaljulaid saatis kutsed välja eile, suuline kutse on riigipeadele edastatud juba varem.

“Mul on heameel, et maailmakongress leiab sel korral aset eesti rahva muuseumis, mis oma soome-ugri püsiekspositsiooniga annab ülevaate meie ühisest ja rikkalikust pärimuse varamust,” märkis president ja lisas, et kongress annab hea võimaluse üheskoos arutada soome-ugri rahvaste kultuuripärandi hoidmise üle muutuvas maailmas.