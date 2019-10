Võsul valitakse uus alevikuvanem

Kaheksa aastat alevikuvanema ametit pidanud Eha Sirelpuu avaldas lootust, et uue vanema tulekul suudetakse lahendada Võsu parkimisprobleem. “Kuigi palju sai ka tehtud, siis kõige suurem unistus oli, et Võsul ei pargitaks metsa alla ega rikutaks sealset sammalt,” sõnas ta. “Kahjuks mina sellega hakkama ei saanud, kuid loodame, et uue vanema tulekul need probleemid ületatakse.”