Karud vangerdavad välismängijaid ja tõid korvi alla tuttava pika

Tribuntsov märkis, et nii lühikese kasvuga pallurit, nagu on nädala alguses Kadrinasse saabunud 170 cm pikk Moss, pole tükk aega nähtud. Esimese trenni tegi tudengiliigas NCAA mänginud värske täiendus teisipäeval. Võimalik, et homme näeb teda juba järgmises liigamängus Tartu Ülikool/Kuremaa SK-ga platsil. "Mängud näitavad, aga loodame, et sobib. Meil on vaja sellele kohale tugevdust," tähendas Karude mänedžer, lisades, et esimesel treeningul jättis pallur sümpaatse mulje.