Välkõppekogunemine võtab tuurid üles: kohale kutsutakse veel ligi 1500 reservväelast

Esimest korda kutsutakse lisaõppekogunemisele mitu üksust järjestikustel päevadel. Teisipäeval õppusele kutsutud 61. tagalapataljon on kriitilise tähtsusega riigikaitsesüsteemi toimimisel – just need reservväelased tagavad, et kolmapäeval kokku kutsutud 23. kergjalaväepataljon ning teised üksused oleks kiirelt valmis võitlema.