Tanel Padar avab uues muusikavideos isiklikku elu

Värske singli "Tartust Pariis" muusika ja sõnade autor on 38-aastane Padar, video valmis Mirjam Ruudu ja Alexandr Kovaljonoki ühistööna.

Tanel Padar kõneles loo sünnist rääkides, et ta käis täpselt kaks aastat tagasi kihlatuga esimesel kohtingul, kirjutab kodumaisele muusikale pühendatud veebileht MuusikaPlaneet .

"Kuna olin sel ajal kõrgendatud meediatähelepanu all, ei olnud mõeldav kohtingut teha Eestis, sest nii ei oleks meil teineteise seltskonna nautimisest midagi välja tulnud. Seega tuli mul täiesti hullumeelne plaan minna õhtust sööma 440-kilomeetrise autosõidu kaugusele," rääkis ta. "Me olime valmis riskima asjaoluga, et sellest võib saada kas elu parim trip või kõige pikemate sekunditega õhtu."