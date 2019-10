Riik tahab uue sõidueksamite korraga vähendada läbikukkumiste arvu

"Sõidueksamil oskuste hindamisele üleminek ei tähenda seda, et tõsiste vigade korral inimene eksamil läbi saab," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist Mait Klein. Tema sõnul ei ole ka ohtu, et uus kord muudaks sõidueksami subjektiivsemaks.

Uus sõidueksam võimaldab eksamineerijal anda juhikandidaadile täpsemat tagasisidet, milliseid teadmisi ja oskusi peaks ta täiendama, kui on eksamil läbi kukkunud. Kleini sõnul on pärast ebaõnnestumist õpilasel kergem saadava tagasiside põhjal oma autokooli sõiduõpetajale selgitada, millistel teemadel soovib juhikandidaat ennast täiendada, et siis uuesti autoregistrikeskuse eksamile minna.

"Oskuste hindamisel peab eksamineerija välja selgitama, millised oskused on eksamineeritav omandanud ja kus on puudujääke," ütles Klein.

Ta tõi näiteks, et kui eksamineeritav ei sõida oludele vastava sõidukiirusega, peab eksamineerija kindlaks tegema, kas ta ei sõida õige sõidukiirusega sellepärast, et ei näinud liiklusmärki, mis lubab suuremat sõidukiirust (puudub liiklusmärkide jälgimise oskus), või ei julge eksamineeritav sõita oludele vastava sõidukiirusega (puudub sõiduki valitsemise oskus eri kiirustel).

"Sõidutundide arvu suurendamine tagab juhikandidaadile parema ettevalmistuse liikluses iseseisvalt ja ohutult hakkama saamiseks ja seeläbi eksamisoorituse parema tulemuse," lausus Klein ja lisas, et muudatuse tulemusena prognoosivad nad sõidueksami esmaste läbisaajate arvu tõusu 56 protsendile. See tähendab, et võrreldes praegusega saab eksami esimese korraga tehtud ligi 7000 eksamile tulnut. Ühtlasi väheneb nii korduseksamite arv ja lühenevad järjekorrad. Näiteks sel aastal on tehtud 18 000 korduseksamit.