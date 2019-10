Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami nentis, et kuigi ehitustegevus Vallimäel on käinud juba pool aastat, jõuti nurgakivi panekuni alles nüüd. "Seni on kõik rajatu olnud suhteliselt ringikujuline ja pole olnud ühtegi nurka," lausus Juhkami.