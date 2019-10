Ettevaatust: liikvel on õnnistamist lubavad kelmid

Hiljuti esines juhtum, kui 91-aastase naise juurde astusid kaks tundmatut naisterahvast, kellest üks esines ravitsejana. Naised rääkisid vene keeles. Eakat naist veendi, et üheskoos peab minema tema koju, et saaks vett ja sularaha õnnistada, mis pidi kelmide sõnul aitama tervisehädade vastu. Kannatanu võttis kodust kaasa 4260 eurot. Raha asetati kilekotti ja anti tagasi. Koju jõudnud, avastas kannatanu kilekotist raha asemel ajalehed.

"Kahjuks on kõige vähem kaitstud need eakad, kellel pole sugulasi ja lähedasi, kes saaks oma eakaid sugulasi selliste skeemide eest hoiatada. Aga abi on ka osavõtlikest naabritest, tuttavatest ja sotsiaaltöötajatest. Oluline on meeles pidada, et raha on turvalisem hoida pangas," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude eriasjade uurija Margus Semjonov. "Mingil juhul ei tohi võõraid inimesi enda juurde koju kutsuda, kui keegi soovib teie koju saada jõuga, kutsuge naabreid appi ja andke juhtunust kohe teada numbril 112."