Juhtkiri: avaldused varjutavad hooned

Teisalt on Vihula vald juba sünnist saadik olnud üks poliitiliste tõmbetuulte pesa ja nüüdseks on selge, et samad mängud on üle kandunud ka uude Haljala valda, mille osaks kunagine Vihula vald teadupoolest on. Ja umbusaldajatel on ju selles osas õigus, et koolidest ja perearstikeskusest ainult räägitakse ja räägitakse, aga tulemust pole kusagil.