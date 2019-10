Eakate eest tuleb hoolitseda

Tellijale

Peaministrierakond oli valimiste eel esimene, kes erakorralise pensionitõusu vajalikkuse arutusele pani. Võimuliit seadis selle eesmärgi koalitsioonilepingusse ja keerulistes eelarvekõnelustes suudeti ligi 21 miljonit eurot maksev erakorraline pensionitõus lisada 2020. aasta riigieelarvesse. Esimese sammuna eakate heaolu parandamisel kasvab järgmise aasta aprillis igaaastase indekseerimise ja erakorralise tõusu koosmõjul vanaduspension 45 eurot. Kuigi tegemist on viimase 12 aasta suurima pensionitõusuga, on paljudele meelehärmi teinud asjaolu, et lubatud oli pensione tõsta 100 euro võrra. Seda oleks soovinud ka valitsus, kuid paraku tuli lähtuda riigi rahalistest võimalustest. See aga ei tähenda, et töö suure eesmärgi nimel lõpeks. Valitsuskoalitsioon pingutab, et lähiaastatel täita valijatele antud lubaduse teine pool, ja tuginedes kurvale statistikale, on see ka hädavajalik.