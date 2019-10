Tellijale

Keskkonnaameti jäätmebüroo spetsialist Kaisa Kivila märkis, et lisaandmetena soovib amet teada, kas ja kuidas on nimetatud ettevõte ja selle juhatuse liige Andrei Skarlakov, kes ostsid kinnistu eraisik Anastassia Vommi käest, seotud ajakirjanduses kõneainet pakkunud pealinna prügiärimehe Mihhail Vommiga. Muu hulgas palus keskkonnaamet infot selle kohta, kuidas toimus Vommi abikaasalt kinnistu ostmine ja milline on ettevõtte majandusaruanne.