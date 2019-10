Rakvere valla lapsed saavad nüüd lihtsamalt psühholoogi jutule

Rakvere valla haridusnõunik Monica Jaanimets nentis, et vajadus psühholoogi järele on nii valla väikestel kui ka suurematel lastel. “Me oleme rõõmsad, et väga hea spetsialist töötab meil Näpi koolis ja ta oli valmis vastu võtma ka teisi valla lapsi ühel päeval nädalas – tegelikult on vajadus suuremgi,” rääkis Jaanimets. “Lastel on mitmesuguseid muresid. Sageli on need seotud kodu ja perega ning vanematevahelised probleemid avaldavad mõju lapse käitumisele ka lasteaias ja koolis. Samuti on koolilastel hirme ja ärevust kooliasjadega toimetulemisel, terviseprobleeme, mis väljenduvad keskendumisraskustes. On juhtumeid, kus laps ei suuda kooli minna,” märkis Jaanimets.