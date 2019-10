Mittetulundusühing PAIK korraldab oktoobri lõpus Pandivere piirkonna omavalitsustöötajatele, ettevõtjatele ja külaliikumise eestvedajatele mitu teemapäeva, kus on kõne all arendustegevused. Teemapäevade arutelud puudutavad näiteks projekte, mille sisuks on meediaturundus, Põhja-Eesti toit, Pandivere turismiinfo arendamine. Samuti on kõne all PAIK-i strateegia rakenduskava ning tuleva aasta turismimess Tourest. Esimene kokkusaamine toimub 23. oktoobril Tamsalus, seejärel oodatakse huvilisi 29. oktoobril Väike-Maarjasse, 30. oktoobril Laekveresse ja 31. oktoobril Rakkesse.