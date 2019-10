Tellijale

Lontova seikluspargi omanik Revo Koha on ikka ja jälle oma klientidelt kuulnud, et seikluspark on vahva, kuid tahaks kauemaks jääda. Magada, grillida, saunatada ja konverentse pidada.

“Nõudlus oli olemas, mõtlesin siis, et mul on ka võimalused olemas,” rääkis omanik. Ideele lisas jumet see, et keerulisi ülesandeid hindavale Kohale tundus maja püstitamine huvitav.