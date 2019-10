Rakveres aitasid asjatundjad õppepäeval kriisiks valmistuda

Pajupuu nentis, et kui igal perel oleks kodus teatud esmaabivahendid olemas, oleks see kogukonnale kriisi ajal suureks abiks. Tema sõnul saab apteegi käsimüügist kõik olulised asjad kätte. Igas koduses esmaabipakis peaks olema märkmik ja pliiats, kolmnurkrätikud, side, kummikindad, põletusgeel, desinfitseeriv vahend, haavalapid, eri suurusega plaastrid ja termotekk. Pajupuu märkis, et kõige tähtsamad vahendid esmaabiks on peaaegu kõigil olemas. Nendeks on käed.