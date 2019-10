Hambaravi eest on tänavu tasutud 40 miljonit eurot

Kui lastele on haigekassa lepingupartneri juures hambaravi tasuta, siis haigekassale on kulud suured. Üheksa kuu jooksul tasus haigekassa üle 18 miljoni euro ligi 126 000 lapse hambahaiguste ennetamise ja ravi eest ning 5 miljonit eurot 17 200 lapse ortodontiateenuse eest. Selle aasta üheksa kuuga on hambaarsti juurde jõudnud 51,4 protsenti 3–19-aastastest lastest.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann rääkis, et haigekassa üheks prioriteediks on hambahaiguste ennetuses laste hõlmatuse suurendamine. "Mida varasemas eas alustada lapse õigete hügieeniharjumustega ja käia regulaarselt hambaarsti juures kontrollis, seda suurema tõenäosusega on meil tulevikus rohkem tervete hammastega lapsi," sõnas Friedemann.

Täiskasvanute hambaravihüvitist on kasutanud oktoobri seisuga ligi 207 000 inimest rohkem kui 10 miljoni euro eest. Võrreldes eelmise aastaga on hüvitise kasutus kasvanud lausa 21 protsenti. Haigekassa hinnangul näitab see selgelt hambaravihüvitise vajalikkust. Hüvitist saab kasutada 328 hambakliinikus üle Eesti. Kõik hambaravi partnerid leiab haigekassa kaardilt.

Suurenenud on ka proteesihüvitise kasutamine. Haigekassa on üheksa kuu jooksul tasunud ligi 31 000 inimese proteeside eest 5,5 miljonit eurot. Seda on kuus protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil.

Sellel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ise ei saa oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. Üheksa kuu jooksul on tasuta hambaravi võimalust kasutanud 54 puudega inimest. "Tänavu on teenuse katsetamise aasta, aga me juba näeme, et hambaarstide huvi ja inimeste vajadus teenuse järele on suur," ütles Friedemann. Füüsilise või vaimse puudega inimestele pakuvad tasuta hambaravi 141 hambakliinikut üle Eesti.