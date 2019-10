Ametikooli õpilaskodus pannakse mööblit paika

Õpilaskodu sissepääsu juures on koduvalvur, suur valgest betoonist kutsikas, juba olemas. Ehituse ajaks jääb ta veel kilesse mässituks, et oleks jõulude ajaks plaanitud pidulikul avamisel ilus ja puhas.

Enamik tubasid on kahekohalised, kahe toa peale on üks pesemisruum ja köök.

Õpilaskodusse on plaanitud ka lastehoid, et toetada noorte emade õppimist.

Tänapäevase neljakorruselise õpilaskodu valmimistähtaeg on novembris. Projekti maksumus on ilma käibemaksuta 4,53 miljonit eurot. Hoone ehitab AS Merko Ehitus Eesti.