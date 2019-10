Rakvere põhikool peab pidunädalat

Sel nädalal tähistab Rakvere põhikooli pere kooli 110-aastaseks saamist. Nädala jooksul on koolis käinud lapsevanemad oma ametist rääkimas ning õpetajad on näidanud oma hobisid, lapsed on käinud hooldekodu elanikele esinemas ja tänaval inimestele komplimente tegemas, täna peeti aga pärast tunde õpilaste pidu.