Haigla ravijuht: loodame, et grippi haigestunuid niipea ei teki

“See pole inimese jaoks ka tähtis, sest gripp on teistest ülemiste hingamisteede viirusnakkustest alati ohtlikum,” lausus Sadikova. Ta lisas, et kuna gripiviirused jõuavad ringlusesse peamiselt jaanuaris ja kõrghetk on veebruaris või isegi märtsis, on praegu kõige õigem aeg vaktsineerimiseks. “Organismil on aega viirusevastase kaitse kohandamiseks,” märkis Olga Sadikova.

Ravijuht ütles, et analüüside tulemusena ei ole veel haiglasse pöördujatel grippi tuvastatud. “Loodame, et inimeste teadlikkus vaktsineerimisest kasvab ja haigestunuid niipea ei teki,” lausus Otstavel. Tema sõnutsi on positiivne, et kui paar aastat tagasi moodustasid suure riskirühma hooldekodude patsiendid, saab nüüd tõdeda, et mitu hooldekodu on võtnud hoolealuste kaitsmise enda südameasjaks. Gripivastast tasuta vaktsineerimist võimaldatakse sellest aastast nii üldhooldekodude kui ka erihooldekodude elanikele.