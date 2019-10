Tellijale

Andreas Sipsaka ema Leili rääkis, et juba neli kuud on tema poja saatus teadmata. “Ainsatki niidiotsa pole tekkinud. Ei,” lausus Leili Sipsakas.

Ema sõnas, et jahiomanikud on hästi kokkuhoidev seltskond ja omavahel suheldakse portaalides palju. Andrease Facebooki seinale on purjetajatest sõbrad postitanud väga emotsionaalse video. Noorem veli on saatnud Jamaicale ja Kariibi mere äärsetesse paikadesse venna otsinguteateid.