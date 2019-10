Luige surm tekitab küsimusi

Eile rääkis mees, et surnud luike enam põllu veeres ei ole, ka ei olnud ta proovinud enam keskkonnainspektsiooniga ühendust võtta. Küll aga jutustas ta juhtunust tuttavatele ja palus, kui keegi midagi kuuleb, sellest teada anda. Seni pole keegi midagi teatanud.

“Kahju, et luige leidja ­piirdus ühekordse helistamisega,” nentis keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul. “Kui valvetelefon oli sel hetkel hõivatud, oleks võinud siiski uuesti proovida,” lisas ta.

“Meil ei ole õnnestunud toimetuselt saadud kontaktiga ühendust saada, et asjaolusid täpsustada, mida ta kohapeal nägi, kas tal on tõendusmaterjali, mis kinnitaks luige laskmist,” jätkas Tuul, kelle sõnul jääb lehes avaldatud pildist paraku väheks.

“Selle järgi ei saa hinnata, kas luik on lastud, hukkunud elektritraatides, maanteel või muul moel,” selgitas Tuul ja lisas, et ehkki aega on mööda läinud, võiks leidja oma info siiski keskkonnainspektsioonile edastada.