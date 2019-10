Pakitud kutsikas hoiab töömeestel silma peal

Kuni ühiselamu veel valmis pole, hoiab ehituse ajaks kilesse mässitud kunstiteos silma peal ringi askeldavatel töömeestel. Kutsikas jääb ehituse lõpuni sisse pakituks, et oleks jõulude ajaks plaanitud pidulikul avamisel samuti ilus ja puhas.

Enamik tubasid on kahekohalised, kahe toa peale on üks pesemisruum ja köök. Igal korrusel valitsevad kindlad värvitoonid lisavad üldisele betoonirohkusele kirevust.

Õpilaskodusse on plaanitud ka lastehoid, et toetada noorte emade õppimist.

Tänapäevase neljakorruselise õpilaskodu valmimistähtaeg on novembris. Projekti maksumus on ilma käibemaksuta 4,53 miljonit eurot. Hoone ehitab AS Merko Ehitus Eesti.