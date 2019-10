Rakvere Vilde tänav on kogu pikkuses kahesuunaline

Rakvere linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe ütles, et põhjust, miks tänava ots ühesuunaline olema peaks, pole. “Kahesuunalise tänavaga saame liikluse sujuvamaks ja uuele tervisekeskusele on ka mugavam juurde pääseda,” kõneles Korbe.

Osa E. Vilde tänava äärde jäävast parklast on tõkkepuu taga. Lennart Korbe rääkis, et see on mõeldud uue tervisekeskuse töötajatele.