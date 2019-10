Laupäeval heisatakse hõimupäeva puhul Eesti lipud.

2019. aasta on põliskeelte aasta ning seetõttu on hõimupäevad seekord pühendatud soome-ugri keeltele, et tõsta teadlikkust ohustatud keelte olukorrast ning neid rohkem väärtustada. Hõimupäevad algasid 9. oktoobril näituse "Uurali rahvaste looduslikud pühapaigad" avamisega Tallinna Botaanikaaias.