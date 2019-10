Okkale tuldi ka Soomest ja Hispaaniast

Kristjan Nikker ühines varustuskompanii reservväelastega eile. "Siis, kui kutse tuli, tegin mina Põhja-Soomes Lapimaal tööd. Helistasin sõbrale, kes oli teel kogunemiskohta, ning hakkasin lennupileteid otsima. Minu ülemus on reservohvitser, nii et mingit probleemi ootamatu äraminekuga mul ei tekkinud – ka tegi ülemus lennupiletid välja. Tegelikult on hea, et ikka vajatakse, seega kui kutsutakse, tulen kohale."