Olümpiakomitee tunnustas meie maakonnast perekond Kruusimäge

Marge ja Uudo Kruusimägi on tegelenud spordiga kogu teadliku elu. Nad on olnud nii kehalise kasvatuse õpetajad kui ka sporditöötajad, kes on ka praegu võistluste korraldamisel aktiivselt abiks. Selle pere kodustelt üritustelt ei puudu kunagi sportlik programm. Neil on oma võrkpalliväljak, kahe korviga kettagolfiplats ning väikestel põnnidel on võimalik mängida jalgpalli. Aastatega on traditsiooniks kujunenud ühised väljasõidud suusatama, ujuma, maratonidele ja muudele rahvaspordiüritustele. Marge ja Uudo Kruusimägi on üles kasvatanud kolm last: pojad Kerdi ja Priidu ning tütre Pireti, kes koos oma laste ja abikaasadega osalevad sageli mitmesugustel rahvaspordivõistlustel.