Vaheajal saavad lapsed muuseume avastada mängulises võtmes

On muuseume, kus saab iseend või esemeid sõna otseses mõttes keerutada ja lennutada, ning on ka neid, kus kutsutakse lapsi mõtteid keerutama ja fantaasiat lennutama. Festivali teema on seotud mängimise ja mängulisuse, vabaduse ja loomingulisusega.

“Vaba aja veetmise mustritele pannakse alus lapsepõlves ja peamine roll on siin perekonnal. Selleks et muuseumis koos toredalt aega veeta, ei pea vanem olema ajaloolane või loodusteadlane. Mängujuhised ongi loodud selleks, et muuta muuseumi avastamine nii lapsele kui ka vanemale mugavamaks ja veel põnevamaks,” ütles festivali korraldaja Jelena Tšekulajeva.

19 muuseumi ja raamatukogu üle Eesti on spetsiaalselt festivali jaoks valmistanud mängulehed, mis aitavad lastel ja peredel näitusi ning kogusid mängulises võtmes avastada.

Lastepäraselt illustreeritud ja kujundatud mängujuhised leiab muuseumist, ent huvilised saavad festivali võimalustega tutvuda ja mängujuhiseid uurida ka festivali kodulehel aadressiga avatudfestival.ee.

Eesti politseimuuseum ootab oma programmi 6–11-aastaseid lapsi, kellel on võimalik mängujuhise abil seigeldes oma tähelepanelikkust ja kaasamõtlemist rakendada. Muu hulgas kopterit juhtida, osavusrada ja laserkiirte tunnelit läbida ning valedetektorit katsetada.

“Ekstra programmi me selleks puhuks ei teinud, küll on meie igapäevased muuseumitegevused mängulehel lapsesõbralikult illustreeritud ja nende järgi on põnev muuseumi avastada,” rääkis politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.

Rakvere linnakodaniku majamuuseumis on lõbusasse seiklusesse, mis mõeldud nelja- kuni seitsmeaastastele, kaasatud karupoeg Otto, kes on vaja muuseumis üles leida. Otsimise käigus tuleb lastel lahendada põnevaid ülesandeid ning nad saavad uusi teadmisi näiteks vanade lauanõude nimetuste, kärbsepüünise, tigudiivani ja Arvo Pärdi kohta.