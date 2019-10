Kadrinas on võimalik õppida kunsti mõistma

Projekt koosneb üheksast tegevusest, millest üks on kunstiklubi vestlusõhtud. “Tavalised inimesed ei valda hästi kunstiteemasid, ja miks mitte korraldada selline vestlusõhtute sari neile, kes tahavad selles vallas rohkem teada saada,” ütles Ene Heide.

Avalöök on neljapäeval, 24. oktoobril kell 18 teemal “Millega peab arvestama kunsti vaatamisel”. Kunstiklubi vestlusõhtuid on üheksa ja lektorina astub kuulajate ette Kadrina keskkooli endine kunstiõpetaja Sigrit Peets, kes on pidanud loenguid ka näiteks kunstiakadeemias. Sarja jooksul käsitletakse muu hulgas modernismi, skulptuuri, arhitektuuri, disaini.