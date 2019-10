Tellijale

Tiikide elanikud, 30 valgeamuuri, jõudsid neljapäeval Härjanurme kalatalust oma uude koju. See on juba teine kord, kui Haljala vald püüab neid tiike korrastada valgeamuuride abil. Ka 2015. aasta kevadel lasti tiikidesse amuurid, ent need kadusid.

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg teadis rääkida, et esimeste kalade kadumise põhjuseks oli suure tõenäosusega see, et toona tiikidesse lastud umbes kümne sentimeetri pikkused amuurid pidid oma elukeskkonda jagama suurte haugidega, kelle kõhutäiteks amuurid ilmselt lõpuks said.