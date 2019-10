Kadrina nostalgiakeskuses saab ajas tagasi rännata ja killukesi kojugi viia

Tellijale

2003. aastal ostis Neerutist pärit Eero Raudla endise tärklisekuivati hoone. Võiks lausa öelda, et varemed. Tema vanade asjade kogu sai umbes tuhat ruutmeetrit pinda. “Minule on see hobi,” kõneles juba lapsest saadik vanade asjade kogumise vastu huvi tundnud Raudla. Mees tõmbab ajaloolisi asju enda poole kui magnetiga ning pea kogu nostalgiakeskuses olev kraam on ise tema juurde tulnud. Hoone renoveerimise käigus leidis uus omanik ühe vana posti seest klaasampulli. Ajakapsli sees oli paber, millele omaaegsed töömehed olid märkinud enda nimed ja teate, et said oma töö eest 15 kopikat tunnis. Paber on praegugi kindlas kohas alles. Koguni nii kindlas, et Eero Raudlal ei õnnestunud seda esimese hooga üles leida.